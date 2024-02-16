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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların maç programları belli oldu.

Emrah Oktay, Emre Doğan  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftalara göre müsabaka programları şöyle:

27. hafta

23 Şubat Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

28. hafta

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

29. hafta

8 Mart Cuma:

20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

30. hafta

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

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