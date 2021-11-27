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Bayern Münih, Arminia Bielefeld’i tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi.

Erbil Başay   | 27.11.2021
Bayern Münih, Arminia Bielefeld’i tek golle geçti

Berlin


Bayern Münih, Bundesliga’nın 13. haftasında Allianz Arena’da Arminia Bielefeld’i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu yıl Bundesliga'da 102 gole ulaşan Bayern Münih, tek takvim yılında en çok gol atan takım oldu. Bu alanda önceki rekor 1977 yılında 101 gol atan Köln'e aitti.

Bayern Münih, Borussia Dortmund’un 1 puan önünde 31 puanla liderliği sürdürdü. Arminia Bielefeld 9 puanla 17. sırada kaldı.


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