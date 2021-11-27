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Futbol, Dünyadan Spor

Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı.

Yunus Kaymaz   | 27.11.2021
Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

İstanbul

Karşılaşmanın 9. dakikasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Nantes, 24. dakikada Ludovic Blas ile eşitliği yakaladı.

Konuk takımın 78. dakikada Fabio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Lille, Jonathan David ile 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 18, Nantes ise 19'a çıkardı.


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