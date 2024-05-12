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Bayer Leverkusen, yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum'u 5-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı.

Fatih Erel  | 12.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Bayer Leverkusen, yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında geçen perşembe günü Roma ile 2-2 berabere kalarak 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica'ya ait Avrupa genelinde 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kıran Leverkusen, Bochum karşısında aldığı galibiyetle de bu rekoru 50 maça çıkardı.

Bundesliga'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'de maçın gollerini, 41. dakikada Patrik Schick, 45+2'de Victor Boniface, 76. dakikada Amine Adli, 86. dakikada Josip Stanisic ve 90+3'te Alejandro Grimaldo'dan geldi. Bochum'da Felix Passlack, 15. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla, Bundesliga şampiyonu Leverkusen, bu sezon ligde namağlup unvanını da koruyarak puanını 87'e çıkardı.

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