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Spor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tekvando Milli Takımı'na tebrik mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Tekvando Milli Takım sporcularını tebrik etti.

Adem Balta  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tekvando Milli Takımı'na tebrik mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez takım halinde birinci olan Tekvando Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Aldıkları madalyalarla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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