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Spor, Futbol

Gaziantep FK, 2 maç sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 yenen Gaziantep FK, 2 maç sonra galibiyete ulaşarak taraftarını sevindirdi.

Mehmet Akif Parlak  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Gaziantep FK, 2 maç sonra galip geldi

Gaziantep

Ligin 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, 34. haftada Trabzonspor'a 4-2 yenildi, 35. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep temsilcisi dün Adana Demirspor'u 6-1 yenerek 2 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Küme düşme hattından çıktı

Adana temsilcisini yenen Gaziantep FK, en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'a 3-2 yenilmesinin ardından uzun süredir bulunduğu küme düşme hattından çıktı.

Güneydoğu temsilcisi puanının 38'e yükselterek 16. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de ilk defa bir maçta 6 gol attı

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ilk defa bir lig karşılaşmasında 6 gol attı.

Gaziantep FK ayrıca 6 kez karşılaştığı Adana Demirspor'u da ilk defa yenme başarısı gösterdi.

Gol sayısını 14'e çıkaran Dragus cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'nin gol yollarında en önemli oyuncusu Denis Dragus, skorer performansını Adana Demirspor karşısında da sergiledi.

Rumen futbolcu, Adana Demirspor ağlarına gönderdiği 2 golle ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı.

Bu maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Dragus, karşılaşmanın 51. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Rumen oyuncu, ligin 37. haftasında oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

N'Koulou acısını bırakıp sahaya çıktı

Gaziantep FK'nin stoperlerinden Nicolas N'Koulou'nun kardeşi Mbarga Francis karşılaşmadan bir gün önce vefat etti.

Gaziantep FK yönetiminin kendisine izin vermesine rağmen kritik Adana deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Kamerunlu savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.

Gaziantep FK'lı oyuncular karşılaşma öncesinde üzerinde Mbarga N'Koulou yazan forma ile poz vererek N'Koulou'ya destek olmaya çalıştı.

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