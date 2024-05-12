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Spor

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Şili'de şampiyon oldu

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Şili'de düzenlenen Amerika Triatlon Kupası'nda şampiyon oldu.

Muhammed Boztepe  | 12.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Şili'de şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinem Francisca Tous, Iquique kentinde yapılan organizasyonun elit kadınlar kategorisinde mücadele etti.

Olimpik mesafedeki yarışı 02.04.29'la tamamlayarak altın madalya kazanan Sinem, bu sonuçla birlikte Paris 2024 kotası için önemli bir adım attı.

Sinem'in olimpiyat kotası için bir sonraki yarışı, gelecek hafta sonu Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak Dünya Triatlon Kupası olacak.

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