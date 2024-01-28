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Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenen İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, Avustralya Açık'ta üçüncü kez final oynayan 3 numaralı seribaşı Medvedev ile kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıkan 4 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.

Üç saat 44 dakika süren mücadelede 2-0 geriye düştüğü Medvedev karşısında 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 galip gelen Sinner, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Sinner, Avustralya Açık'ta tekler zaferi yaşayan ilk İtalyan tenisçi oldu.

ABD Açık'ta 2021 yılının şampiyonu Medvedev ise Avustralya Açık'ta oynadığı üçüncü finali de kaybetti.

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