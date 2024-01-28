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Spor

Erkek Sutopu Milli Takımı Başantrenörü Obradovic, Türkiye'nin potansiyeline inanıyor

Erkek Sutopu Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa Obradovic, Türkiye'nin sutopu branşında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Halil İbrahim Avşar  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Erkek Sutopu Milli Takımı Başantrenörü Obradovic, Türkiye'nin potansiyeline inanıyor

Ankara

Uzun bir aradan sonra yeniden milli takımda göreve getirilen Obradovic, Türkiye Sutopu Federasyonunun sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, sezonun planlamasını yaptıklarını dile getirdi.

Önümüzdeki aylarda farklı yaş gruplarında şampiyonalara katılacaklarını söyleyen Obradovic, "Eylülde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefimiz var." dedi.

"Bir programımız da genç ve yetenekli oyunculara dayalı." ifadelerini kullanan Obradovic, şunları kaydetti:

"Onlarla çalışmayı, potansiyelli oyuncular bulmayı, özellikle bireysel çalışmalarla bu oyuncuların kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. 20 yıl önce de antrenörlük yapmak için Türkiye'deydim. Elbette birçok şey değişmiş. Türk sutopunda büyük potansiyel var. Çünkü çok fazla kulüp bulunuyor. Ayrıca Türk sporcular futbol, basketbol ve voleybolda yüksek düzeye gelebildiklerini gösteriyor. Biz de sutopunda organizasyonumuzu, çalışma sistemlerini ve rekabeti artırmak için çalışacağız. Antrenörlerimizin de eğitimleriyle beraber Avrupa sutopunda daha iyi bir pozisyon için savaşabiliriz."

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