Başakşehir, Konya deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Konya
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Maçın 8. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada ceza sahası içinde N'Zonzi'nin indirdiği topa yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü.
14. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Moreno'nun sol kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin üstünden atladığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
25. dakikada N'Nzonzi'nin indirdiği topa hareketlenen Prip'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çeldi.
34. dakikada Dubois'un pasında Deniz Türüç'ün kaleyi çaprazdan gören noktadan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
67. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Metehan Mert'in Emirhan İlkhan'a müdahalesinde hakem Alper Akasru, VAR'daki incelemenin ardından penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
79. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Piatek, kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-2.
86. dakikada Dubois'in sol kanattan ortasında Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu güçlü çıkardı.
90+2. dakikada konuk ekip öne geçti. Souza'nın ortasında ceza sahası içinde buluşan Piatek'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
Karşılaşma RAMS Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.