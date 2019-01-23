Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

MELBOURNE
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.
Rod Laver Arena’da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Pliskova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.
Muhabir: Recep Şakar