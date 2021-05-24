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Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski

Almanya'da (Bundesliga) oynadığı 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı.

Abdulkadir Karakaya   | 24.05.2021
Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münihli Lewandowski

İstanbul

Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde 2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla, gol kralları da belli oldu.

Almanya'da (Bundesliga) oynadığı 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı.

Ligde 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi.

İspanya'da (La Liga) Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirveyi aldı. Messi, üst üste 5, toplamda ise 8. kez ipi göğüsledi.

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Serie A'da kaydettiği 29 golle ilk sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da krallık yarışını kazanan Ronaldo, bu başarıyı elde eden ilk isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe 27, İngiltere'de (Premier Lig) Tottenhamlı Harry Kane ise 23 golle en skorer isim olma başarısı gösterdi.

Öte yandan, Ligue 1 şampiyonu Lille'in en golcü ismi Burak Yılmaz (16), Premier Lig birincisi Manchester City'nin en skorer oyuncusu da İlkay Gündoğan (13) oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 liginde en golcü 20 futbolcu ise şöyle:

Robert Lewandowski (Bayern Münih): 41

Lionel Messi (Barcelona): 30

Cristiano Ronaldo (Juventus): 29

Andre Silva (Eintracht Frankfurt): 28

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 27

Kylian Mbappe (PSG): 27

Romelu Lukaku (Inter): 24

Karim Benzema (Real Madrid): 23

Harry Kane (Tottenham): 23

Gerard Moreno (Villarreal): 23

Luis Muriel (Atalanta): 22

Muhammed Salah (Liverpool): 22

Luis Suaez (Atletico Madrid): 21

Dusan Vlahovic (Fiorentina): 21

Wissam Ben Yedder (Monaco): 20

Memphis Depay (Lyon): 20

Wout Weghorst (Wolfsburg): 20

Andrej Kramaric (Hoffenheim): 20

Ciro Immobile (Lazio): 20

Simy (Crotone): 20



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