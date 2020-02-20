Euro
6.57
Dolar
6.08
BIST 100
119,196.10
Altın
1,609.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Atalanta'dan Valencia'ya farklı tarife

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta, sahasında Valencia'yı 4-1 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 20.02.2020
Atalanta'dan Valencia'ya farklı tarife

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna iki karşılaşmayla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında geçen yılın finalisti Tottenham, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman temsilcisi Leipzig'i ağırladı.

White Hart Lane Stadı'nda oynanan ve tempolu başlayan mücadelenin 2. dakikasında, Leipzigli Angelino'nun vuruşunda top direkten döndü. İki takımın skoru lehine çeviremediği ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Timo Werner'in penaltı golüyle öne geçen ve üstünlüğünü korumasını bilen Leipzig, rakibini 1-0 mağlup etti.

Atalanta farklı kazandı

Gecenin diğer mücadelesinde tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden İtalya'nın Atalanta ekibi, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaştı.

İlk yarıyı 16. dakikada Hans Hateboer ve 42. dakikada Josip Ilicic'in attığı gollerle 2-0 önde kapatan Atalanta, 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hateboer ile farkı artırarak güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Valencia'nın tek golü 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.

İki karşılaşmanın rövanşları 10 Mart Salı günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Atalanta'dan Valencia'ya farklı tarife

Atalanta'dan Valencia'ya farklı tarife

Atletico Madrid, son şampiyon Liverpool'u yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İstanbul' temalı top

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı