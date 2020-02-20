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Spor, Futbol

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam edecek

Ligde bu hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları oynanacak.

Emrah Oktay   | 20.02.2020
Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam edecek

İstanbul

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla sürecek.

Yarın yapılacak tek maçla başlayacak haftada kritik müsabakalar oynanacak. Ligde 7 takımın giriştiği şampiyonluk yarışında uzun süre liderlik koltuğunda oturan ancak geçen hafta 4. sıraya gerileyen 42 puanlı Demir Grup Sivasspor, yarın 3 puanla bir basamak gerisinde bulunan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bir maç eksiğine rağmen 44 puanla lider olan Trabzonspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen 36 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş ile 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Sezonun sonucu merakla beklenen derbi mücadelesinde Fenerbahçe, 23 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

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