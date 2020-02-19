Euro
6.58
Dolar
6.08
BIST 100
119,196.10
Altın
1,612.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret

Bursasporlu futbolcular, lösemi tedavisi gören 13 yaşındaki Batuhan Coşkun'u hastanede ziyaret etti.

Cem Şan   | 19.02.2020
Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret

Bursa

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanı Selçuk Şahin ile futbolcular Anıl Karaer, Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan Coşkun'a ziyarette bulundu. 

Ailesiyle sohbet eden futbolcular, Batuhan'a forma hediye etti.

Selçuk Şahin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret

Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret

Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk sırada

Oğlunun iyileşmesini sağlayan anne tüm lösemili çocuklar için mücadele veriyor

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
Fedakar anne engelli ve hasta oğullarına bebek gibi bakıyor

Fedakar anne engelli ve hasta oğullarına bebek gibi bakıyor
Bursaspor Süper Lig yolunda sağlam adımlarla ilerliyor

Bursaspor Süper Lig yolunda sağlam adımlarla ilerliyor