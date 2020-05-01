Alman kulübü Köln'de 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Köln'de 3 kişinin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
Ankara
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de 3 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.
3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi.
Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı.
Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.