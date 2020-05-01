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Spor

TFF, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ercan Doğan   | 01.05.2020
TFF, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.


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