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Ajax'tan tarihi fark: 13-0

Hollanda Birinci Futbol Liginde VVV-Venlo'yu 13-0 yenen Ajax, Hollanda ligi tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.10.2020
Ajax'tan tarihi fark: 13-0

Ankara

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti.

VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha kaydetti.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

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