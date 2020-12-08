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2020'nin en iyi kadın tenisçisi Sofia Kenin

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından verilen yılın oyuncusu ödülünü 22 yaşındaki ABD'li Sofia Kenin kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.12.2020
2020'nin en iyi kadın tenisçisi Sofia Kenin

Ankara

ABD'li Sofia Kenin, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından verilen yılın oyuncusu ödülünü kazandı.

WTA'dan yapılan açıklamaya göre, 1977'den bu yana verilen ödülün bu yılki sahibi, Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan, Fransa Açık'ta (Roland Garros) ise final oynayan Kenin oldu. 22 yaşındaki tenisçi, kadınlar dünya klasmanını da kariyerinin en iyi derecesi olan 4. sırada tamamladı.

WTA düzeyindeki ilk kupasına Roland Garros'da ulaşan ve grand slam şampiyonluğu kazanan ilk Polonyalı tenisçi olarak tarihe geçen Iga Swiatek ise yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu seçildi.

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