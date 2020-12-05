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Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor.
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Spor, Dünyadan Spor

2020'nin en iyi atletleri belli oldu

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis, kadınlarda ise Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.12.2020
2020'nin en iyi atletleri belli oldu

Ankara

Dünya Atletizm Birliği'nden (WA) yapılan açıklamaya göre, 2020'nin en iyi atletleri, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sanal olarak düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu.

Salonda yaptığı 6,17 ve 6,18 metrelik derecelerle sırıkla atlama dünya rekorunu bir hafta içinde iki kez kıran, 6,15 metreyle de açık havada tarihin en iyi derecesine imza atan  Armand Duplantis, Yılın En İyi Erkek Atleti seçildi. 21 yaşındaki Duplantis, ödülü kazanan en genç sporcu olarak kayıtlara geçti.

Yılın En İyi Kadın Atleti Ödülü'ne ise 15,43 metreyle 3 adım atlama dünya salon rekorunu kıran Yulimar Rojas layık görüldü.

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