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Dünya

Zimbabve'ye yaklaşan Freddy Kasırgası öncesi önlemleri artırdı

Afrika'nın güneydoğu kıyılarına yaklaşan Freddy Kasırgası öncesi Zimbabve'nin bazı bölgelerinde eğitim ve ulaşım hizmetlerine ara verildi.

Tufan Aktaş   | 23.02.2023
Zimbabve'ye yaklaşan Freddy Kasırgası öncesi önlemleri artırdı

İstanbul

Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yarın geceden itibaren etkili olması beklenen kasırga öncesi bölge ülkeleri önlemleri artırdı.

Zimbabve'de başkent Harare dahil olmak üzere doğudaki bazı bölgelerde eğitim ve ulaşım hizmetlerine ara verilerek, okulların tahliye bölgesi olarak kullanılmasına kararlaştırıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın beklendiği bölgelerde sel için de tedbir alındı.

Mozambik kabinesi, ülke genelinde dün kırmızı alarm ilan ederken, ülkenin güneyinde bazı yerleşim yerlerini boşalttı.

Kasırga, Madagaskar'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Geçen yıl, Madagaskar, Malavi ve Mozambik'te etkili olan Ana Kasırgası onlarca kişinin ölümüne, binlerce kişinin evini terk etmesine yol açmıştı.

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