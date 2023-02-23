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Dünya, Asrın felaketi

Irak Türkmenlerinin Türkiye'deki depremzedelere yardımları aralıksız sürüyor

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, "Türkiye yeter demedikçe naçizane yardımlarımızı durdurmayacağız." dedi.

Ali Makram Ghareeb   | 23.02.2023
Irak Türkmenlerinin Türkiye'deki depremzedelere yardımları aralıksız sürüyor

At Ta mim

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyaları büyük ilgi görürken yardımların aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.

Irak Türkmen Cephesine (ITC) bağlı Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başlattığımız bu kampanya yıllardır Irak ve Türkmen halkını yalnız bırakmayan Türkiye'ye ufak bir vefa borcu." dedi.

Yardım kampanyasının Türkmen Sivil Toplum Örgütlerinin Bağdat, Kerkük, Erbil, Musul, Diyala, Salahaddin ve Süleymaniye kentlerindeki şubelerinde devem ettiğini aktaran Yazaroğlu, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şu ana kadar 22 tır yardım gönderildi

Kampanya sürecinde toplanan ve Türkiye'ye gönderilen 22 tır yardım hakkında bilgi veren Yazaroğlu, "Kampanyaya halkın ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şu ana kadar 29 bin 500 battaniye, 2 bin 300 döşek, 1500 yastık, 5 bin çift ayakkabı, 7 bin kıyafet, 600 elektrikli ısıtıcı ve yaklaşık 25 bin metre kefen bezi gönderdik." diye konuştu.

"Türkiye yeter demedikçe naçizane yardımlarımızı durdurmayacağız"

Son günlerde gıda yardımlarına odaklandıklarını kaydeden Yazaroğlu, halihazırda 2 bin koli kuru gıdanın hazır olduğu ve 2 gün içerisinde deprem bölgesine gönderileceği bilgisini verdi.

Kampanyanın kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayan Yazaroğlu, "Türkiye yeter demedikçe naçizane yardımlarımızı durdurmayacağız." ifadelerini kullandı.

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