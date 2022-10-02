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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini bildirdi.

Mustafa Deveci   | 02.10.2022
Zelenskiy: Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.

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