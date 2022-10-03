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Dünya

Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkiv bölgesinde de birer yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 03.10.2022
Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Kiev

Kiev makamlarından yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki Miroliubivka ve Arkhanhelske yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'nın eline geçtiği belirtildi.

Donetsk bölgesinde Torske köyünün, Harkiv bölgesinde de Borova köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

Ukrayna ordusu, dün Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde kontrolü sağlamıştı.

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