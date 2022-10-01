Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,311.10
BTC/USDT
19,253.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

Vlodomir Zelenskiy, Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinde dalgalandığını belirterek, "Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım... Bayrağımız her yerde olacak." dedi.

Mustafa Deveci   | 01.10.2022
Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü açıklamasında, Ukrayna ordusunun Donetsk'te ilerleyişini sürdürdüğü Liman şehrindeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna güçlerinin bölgede yeniden ele geçirdiği yerleşim birimlerine işaret eden Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Donbas'ta daha fazla Ukrayna bayrağı vardı. Bir hafta içinde daha da fazla olacak. O halde sözde referandum nedir? 2 Donetsk bölgesi var mı? Ukrayna hareketi devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna güçlerinin Liman şehrine girmelerine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna bayrağı Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde. Orada hala çatışmalar sürüyor ancak orada herhangi bir sözde referandumdan eser yok. Ukrayna kendine geri dönecek. Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım. Bayrağımız her yerde olacak."

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu
Meteorolojiden kuzey ve iç kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 25 Ekim'de aynı anda 5 bin konutun temeli atılıyor
Mersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı

Benzer haberler

Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü

Ukrayna: Askerlerimiz Liman şehrine girdi

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Dünya Bankasından Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek

Dünya Bankasından Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna'nın NATO üyeliği başka bir zaman ele alınmalı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna'nın NATO üyeliği başka bir zaman ele alınmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet