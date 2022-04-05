Dolar
14.70
Euro
16.12
Altın
1,933.30
ETH/USDT
3,507.00
BTC/USDT
46,401.00
BIST 100
2,311.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu.

Nazir Aliyev Tayfur   | 05.04.2022
Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arakhamia'nın başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanı Denis Maluska, Devlet Başkanlığı Ofis Danışmanı Mihail Podolyak, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitsky'nin yanı sıra milletvekilleri Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets ve Rüstem Umerov yer aldı.

Hukukçu Aleksandr Malinovskiy ile diplomat Aleksandr Çalıy da heyetin uzmanları olarak görevlendirildi.

Ukraynalı müzakereci Arakhamia, en son İstanbul'daki müzakere toplantısının ardından Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil
Ukrayna: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'deki durum çok daha kötü

Ukrayna: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'deki durum çok daha kötü
Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti

Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti