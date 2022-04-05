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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını devralan İngiltere, Rusya'nın 4 Nisan'da talep ettiği Ukrayna toplantısını kabul etmedi.

Betül Yürük   | 05.04.2022
İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi

New York

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.

Rusya, Buça'daki sivil ölümleri ile "soykırım ve savaş suçu" suçlamalarının ardından BM Güvenlik Konseyini 4 Nisan'da toplantıya çağırdı.

BMGK dönem başkanı İngiltere ise Rusya'nın bu talebini kabul etmeyerek, konunun konseyin gündeminde olduğu üzere bir gün sonra 5 Nisan'da görüşülmesine karar verdi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve İngiltere'nin Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, konseyin 5 Nisan'da toplanarak, Buça da dahil Ukrayna'da artan savaş suçu kanıtlarını görüşeceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, BMGK toplantı taleplerinin reddedilmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'yi BMGK başkanlığını "kötüye kullanmakla" suçladı ve bu durumun "utanç verici" olduğunu belirtti.

Nebenzia, Buça'daki sivil ölümleri ve "savaş suçu" iddialarını ise reddederek, kentin Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunda hiçbir sivilin şiddet olayı ile karşılaşmadığını ve zarar görmediğini savundu.

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