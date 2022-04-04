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Dünya, Libya

Trablus’ta silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı

Libya’nın başkenti Trablus’ta, hükümete bağlı İstikrarı Destekleme Grubu ile Navasi milis grubu arasında çatışma çıktı.

Ebu Bekir Aşkın   | 04.04.2022
Trablus’ta silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı

Trablus

Libya merkezli Marsad gazetesinin Twitter hesabından verdiği bilgide, Trablus’un işlek caddelerinden olan el-Sarim’de yaşanan çatışmada her iki taraftan da üç kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmanın sebebine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılamamasının ardından, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

Hükümeti başkent Trablus’ta kurmakta kararlı olduklarını belirten Fethi Başağa ise henüz başbakanlık görevini devralamadı.

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