Dolar
14.69
Euro
16.12
Altın
1,931.60
ETH/USDT
3,513.40
BTC/USDT
46,518.00
BIST 100
2,311.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 3 bin 376 sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 05.04.2022
Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi Fotoğraf: Andrea Carrubba/AA

Kiev

Vereşçuk, günlük brifingde yaptığı açıklamada, insani koridorların açıldığı Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 2 bin 405 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya ulaştığını belirtti.

Rus işgalcilerin sistematik olarak tahliye çalışmalarına engel çıkardığı Lugansk bölgesinden 971 sivili tahliye edebildiklerini bildiren Vereşçuk, Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden bir delegasyon eşliğindeki otobüsün Manguş şehrinde bekletildiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi

Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi

Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Ukrayna: Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesi sürüyor

Ahıska Türkleri ailelerini savaşın ortasından çıkaran Türkiye'ye minnettar

Ahıska Türkleri ailelerini savaşın ortasından çıkaran Türkiye'ye minnettar
Rusya: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için insani yardım koridoru açılacak

Rusya: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için insani yardım koridoru açılacak
Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor