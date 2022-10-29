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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması kararını değerlendirerek, "Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 29.10.2022
Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan tahıl koridoru anlaşmasını askıya alma kararına ilişkin konuştu.

Rusya'dan buna benzer bir kararın verilmesinin son dönemlerde zaten beklendiğini kaydeden Zelenskiy, "Bugün Rusya'dan, sonunda tahıl ihracat girişimini iptal ettiklerine dair oldukça öngörülebilir bir açıklama geldi. Ama aslında onların bu kararı bugüne ait değil." ifadesini kullandı.

Rusya Federasyonunu tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan 176 geminin hareketlerini eylülden beri engellemeye çalışmakla suçlayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, gıdalarımızla dolu gemilerin hareketlerinin engellendiği eylül ayında gıda krizini kasten ağırlaştırmaya başlamıştı. Eylül ayından bugüne kadar, güzergahını takip edemeyen 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bu 7 milyondan fazla tüketicinin gıdasıdır. Bazı tahıl taşıyıcıları üç haftadan uzun süredir bekliyor. Cezayir, Mısır, Yemen, Bangladeş, Vietnam, bu ve diğer ülkeler, Rusya'nın kasıtlı olarak kışkırttığı gıda krizinin yeni bir alevlenmesinden zarar görebilir."

Gerek Birleşmiş Milletler gerekse G20 ülkelerine, Rusya'ya tepki göstermeleri çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edebilir. Rus terörü ve şantajı kaybetmeli. İnsanlık kazanmalı." diye konuştu.

Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

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