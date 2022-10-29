Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,625.00
BTC/USDT
20,862.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 29.10.2022
Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani - AA

Bağdat

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.

Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığının güncelleme çalışması nedeniyle Trakya'daki sınır kapılarında geçişler durdu
Hatay'da zeytinlik ve kamışlık alanda yangın çıktı
Togg'un 'babayiğitleri' merak edilen soruları yanıtladı
Emine Erdoğan: Gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı, Togg'un seri üretim bandından indirilme fotoğrafı olmuştur

Benzer haberler

Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü

Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü

Irak'ta Başbakan Sudani, resmen görevine başladı

Dışişleri Bakanlığından güvenoyu alan yeni Irak hükumetine tebrik açıklaması

Irak'ta yeni hükümet Meclisten güvenoyu aldı

Irak'ta yeni hükümet Meclisten güvenoyu aldı
Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek

Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek
Irak’ta devlet bankasından 2,5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı

Irak’ta devlet bankasından 2,5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet