Bağdat’ta gaz tankeri patladı, 9 kişi öldü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bağdat
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker teknik arıza nedeniyle patladı.
Bağdat Operasyonlar Komutanı General Ahmet Selim, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.
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