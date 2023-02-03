Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.52
ETH/USDT
1,658.80
BTC/USDT
23,379.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın hazırladığı barış formülünü resmen desteklediğini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 03.02.2023
Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Kiev

Zelenskiy, yayımladığı günlük görüntülü mesajında, Kiev'de bugün düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ni değerlendirdi.

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, zirvede ağırlıklı olarak bu konunun ele alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Ortaklarımızla, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne nasıl daha da yakınlaşacağı konusunda net anlaşmalarımız var." dedi.

Rus ordusunun saldırılarına rağmen AB üyelik sürecini sürdürmek için aktif çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özgürlüğünü koruduk. Ukrayna'nın değerlerini koruyoruz. Devletimizin Avrupa hedeflerine ulaşacağız." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın geçen yıl hazırlamış olduğu 10 maddeli bir barış formülünü AB'nin de desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği bugün Ukrayna barış formülünü resmen destekledi. Bu, zirvenin nihai bildirisinde kaydedildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna’ya, aralarında karadan fırlatılan uzun menzilli roketlerin de bulunduğu ek askeri yardım yapma kararı aldığını hatırlatan Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonunca "Dr. Beck Ödülü" takdim edildi

Benzer haberler

Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Scholz: Göç, Avrupa'da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sınamadır

ABD'den, Ukrayna'ya uzun menzilli roketleri de içeren 2,175 milyar dolarlık yeni yardım

Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemi gönderecek

Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemi gönderecek
AB, Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacak

AB, Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulayacak
Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimi Polonya'da başladı

Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimi Polonya'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet