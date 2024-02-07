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Dünya

Yunanistan'da çiftçiler yol kapatma eylemi yaptı

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 4 haftadır sürdürdüğü protestolar kapsamında ülke genelinde bazı yolları trafiğe kapattı.

Ayhan Mehmet  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Yunanistan'da çiftçiler yol kapatma eylemi yaptı

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlerde, bir grup çiftçinin, traktörleriyle Selanik-Edessa yolunu yaklaşık 2 saat trafiğe kapattığı belirtildi.

Çiftçilerin, gün içinde traktörleriyle Kuzey Makedonya ve Bulgaristan sınırları dahil Mora ve Tesalya bölgelerinde de bazı yolları trafiğe kapatması bekleniyor.

Ülke genelindeki çiftçi temsilcileri, dün yaptıkları toplantıda, protestolarını devam ettirme kararı almıştı.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

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