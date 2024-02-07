Dolar
30.59
Euro
32.95
Altın
2,033.61
ETH/USDT
2,373.30
BTC/USDT
43,161.00
BIST 100
8,907.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak
logo
Dünya

Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken Batı Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Enes Canlı, Mustafa Deveci  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Fotoğraf: GPO - Handout

Kudüs/Ankara

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Blinken ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık binasında "uzun ve kapsamlı ikili özel bir görüşme" yaptı.

Görüşmenin ardından heyetler arasında genişletilmiş toplantıya geçildi.

Toplantıya İsrail tarafından savaş kabinesi üyesi Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve Netanyahu'nun danışmanlarının katıldığı aktarıldı.

ABD tarafından da ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew katıldı.

Blinken'ın İsrail Genelkurmay Başkanı ile yapacağı görüşme iptal edildi

Öte yandan Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, planlanan Blinken ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi görüşmesinin iptal edildiği kaydedildi.

Halevi'nin, Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantıya katıldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Blinken'ın, İsrail ziyareti kapsamında Halevi ile baş başa görüşeceği bildirilmişti.

İsrail basını ise Netanyahu'nun ofisinin Blinken ile Halevi arasındaki baş başa görüşmeye karşı çıktığını yazmıştı.

Haberde, planlanan Blinken-Halevi görüşmesinin Netanyahu'nun ofisinden gelen itiraz nedeniyle mi iptal edildiğine ilişkin ise herhangi bir yorum yapılmadı.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı
Türkiye genelinde eş zamanlı "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet