Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken Batı Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Kudüs/Ankara
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Blinken ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık binasında "uzun ve kapsamlı ikili özel bir görüşme" yaptı.
Görüşmenin ardından heyetler arasında genişletilmiş toplantıya geçildi.
Toplantıya İsrail tarafından savaş kabinesi üyesi Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve Netanyahu'nun danışmanlarının katıldığı aktarıldı.
ABD tarafından da ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew katıldı.
Blinken'ın İsrail Genelkurmay Başkanı ile yapacağı görüşme iptal edildi
Öte yandan Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, planlanan Blinken ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi görüşmesinin iptal edildiği kaydedildi.
Halevi'nin, Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantıya katıldığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Blinken'ın, İsrail ziyareti kapsamında Halevi ile baş başa görüşeceği bildirilmişti.
İsrail basını ise Netanyahu'nun ofisinin Blinken ile Halevi arasındaki baş başa görüşmeye karşı çıktığını yazmıştı.
Haberde, planlanan Blinken-Halevi görüşmesinin Netanyahu'nun ofisinden gelen itiraz nedeniyle mi iptal edildiğine ilişkin ise herhangi bir yorum yapılmadı.
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.