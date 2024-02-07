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BM, Etiyopya'da 3 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da iklim değişikliği ve çatışmalardan etkilenen 3 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Gökhan Kavak  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
BM, Etiyopya'da 3 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor Fotoğraf: Mohammed Abdu Abdulbaqi/AA

İstanbul

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Batı ve Orta Afrika Direktörü Chris Nikoi, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'daki gıda krizine dikkati çekti.

Nikoi, "WFP, Etiyopya'nın Tigray, Afar, Amhara ve Somali bölgelerinde 3 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ülkedeki gıda krizinin endişe verici boyutlara geldiğini belirten Nikoi, yardımların gelecek birkaç hafta içinde ulaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Nikoi, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalar nedeniyle Etiyopya'ya mülteci akını olduğunu ve on binlerce Sudanlı mültecinin Etiyopya'ya gelmesinin beklendiğini de vurguladı.

BM verilerine göre, Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetler ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve WFP, Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023’te gıda yardımını askıya almıştı.

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