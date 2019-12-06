Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
108,940.80
Altın
1,475.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 06.12.2019
Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı.

Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.

Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre vermiş aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

'AB müzakerelerinin başlatılmaması hayal kırıklığı'

Türkiye-Libya anlaşması Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında önemli kazanım

'Ellerimi bıçakla kestiler'

'Ellerimi bıçakla kestiler'
Meslekten ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Meslekten ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı

Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı