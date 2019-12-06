Kenya'da 6 katlı bina çöktü
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.
İstanbul
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.
Ulusal basında yer haberlere göre, şehrin Tasia bölgesinde, çok sayıda kişinin bulunduğu bina tamamıyla yıkıldı.
Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Henüz nedeni bilinmeyen kazada muhtemel can kayıplarından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.