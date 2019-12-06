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Dünya

Kenya'da 6 katlı bina çöktü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.

Tufan Aktaş   | 06.12.2019
Kenya'da 6 katlı bina çöktü

İstanbul

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.

Ulusal basında yer haberlere göre, şehrin Tasia bölgesinde, çok sayıda kişinin bulunduğu bina tamamıyla yıkıldı.

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Henüz nedeni bilinmeyen kazada muhtemel can kayıplarından endişe ediliyor.

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