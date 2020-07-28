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Dünya

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas'dan Türkiye ile olası diyalog açıklaması

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, Türkiye ile Ege'deki kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorunlarının çözümü için kurulacak olası diyaloğa ilişkin "Bu görüşmeler tehdit ve emrivakiyle olamaz" dedi.

Tevfik Durul   | 28.07.2020
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas'dan Türkiye ile olası diyalog açıklaması

Atina

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye ile kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "bir müddet bekletebilecekleri" yönündeki açıklamalarını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendiren Petsas, Atina'nın iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için iletişim kanallarının açık olmasını arzu ettiğini söyledi.

Petsas, Türkiye ile yapılacak olası görüşmelerin çerçevesine de değinerek, "Bu görüşmeler, daha önce durdurulan istikşafi görüşmeler formatında olabilir ama tabii bunlar tehdit ve emrivakiyle olamaz." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin sonuncusu 2016'da Atina'da yapılmıştı

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Yunanistan'ın Türkiye için önemli bir komşu" olduğu değerlendirmesini yaparak, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatları çerçevesinde, biz ön koşulsuz şekilde Yunanistan ile bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız." demişti.

Bu ülkeyle yaşanan NAVTEX gerilimine de değinen Kalın, "bölgedeki faaliyetleri bir müddet bekletebileceklerini" dile getirmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir." ifadesini kullanmıştı.

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