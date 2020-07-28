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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikat hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk savaş helikopterlerinden bir kısmı Nahçıvan'a getirildi.

Ruslan Rehimov   | 28.07.2020
Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikat hazırlıklarını sürdürüyor

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türk Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçakla Nahçıvan'a taşınan helikopterler ve askerler törenle karşılandı. 

Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi. Törenin ardından helikopterler teknik ekiplerce tatbikat için hazır hale getirildi.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan helikopterleri ve savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.

Tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.

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