Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı protesto düzenledi.
Gümülcine
Panepistimio Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Parlamento binasına yürüdü.
Hükümetin, özel üniversite kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı çıkan öğrenciler, "Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıdı.
Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.
Benzer gösteriler, Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.