Dolar
30.14
Euro
32.80
Altın
2,011.49
ETH/USDT
2,526.70
BTC/USDT
42,590.00
BIST 100
8,079.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı protesto düzenledi.

Ayhan Mehmet  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

Gümülcine

Panepistimio Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Parlamento binasına yürüdü.

Hükümetin, özel üniversite kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı çıkan öğrenciler, "Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Benzer gösteriler, Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Benzer haberler

Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

Yunanistan’da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

Berlin'de binlerce kişi, aşırı sağcı AfD'ye karşı gösteri yaptı

Köln'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

AİHM, Sahil Güvenliğin Suriyelilere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etti

AİHM, Sahil Güvenliğin Suriyelilere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etti
Yunan Profesör Sirigos: Türkiye özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek seviyeye ulaştı

Yunan Profesör Sirigos: Türkiye özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek seviyeye ulaştı
Paris'te hükümetin tartışmalı göç yasası protesto edildi

Paris'te hükümetin tartışmalı göç yasası protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet