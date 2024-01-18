İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 620'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye çıktı.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 104 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 172 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 326'sını da yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 620'ye, yaralı sayısının da 61 bin 830'a yükseldiğini kaydetti.
Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını aktardı.
İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de 337 sağlık çalışanını öldürdüğü bilgisini veren Kudra, 99 sağlık çalışanını da alıkoymayı sürdürdüğünü ifade etti.
Kudra, İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini vurguladı.
Aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda 8 binden fazla Hepatit A vakasının kaydedildiğini belirten Kudra, bu sayının sağlık bakanlığının tespit edebildiği vakaların olduğunun altını çizdi.
Kudra, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık nedeniyle Hepatit A vakasının iki katına çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.
İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki El-İsra Üniversitesini havaya uçurdu
İsrail güçleri, Gazze kentinin güneyine baskın düzenleyip, askeri karargaha dönüştürdükten yaklaşık 70 gün sonra El- İsra Üniversitesini havaya uçurdu.
İsrail ordusu, üniversite binasının patlatılmasını gösteren bir video yayınladı. Video İsrailli ve Filistinli kullanıcılar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokuldu.
Videoda patlamanın ardından binadan devasa siyah dumanların yükseldiği görüldü.
El-İsra Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki üniversitenin yüksek lisans ve lisans ana binasının İsrail güçleri tarafından patlatılmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Siyonist ordusunun binayı işgal etmesinden ve burayı araçları için askeri üs olarak ve Er-Raşid, El-Mugraga ve Ez-Zehra bölgelerinde silahsız sivil halka yönelik keskin nişancı saldırıları için bir merkez olarak kullanmasından yaklaşık yetmiş gün sonra (havaya uçurma) gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.
İsrail'in saldırılarının sadece ana binayla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda üniversite tarafından kurulan ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ülkenin ilk müzesi "Ulusal Müze"yi de etkilediği aktarılan açıklamada, söz konusu müzede 3 binden fazla tarihi eser bulunduğuna işaret edildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun "suçun etkilerini örtbas etmek için müze binasını havaya uçurmadan önce tarihi eserleri yağmaladığı" kaydedildi.
İsrail'in Gazze'nin ilk ve tek, Filistin'in ise ikinci üniversite hastanesinin binalarını, tıp ve mühendislik, hemşirelik laboratuvarları, medya eğitim stüdyosu, hukuk fakültesi, mahkeme salonu ve mezuniyet salonlarını da patlattığı hatırlatılan açıklamada, bu binaların bombalanmasının da "değerli eşyaların yağmalanmasının" ardından gerçekleştiği vurgulandı.
Gazze'deki "eğitim kurumlarının hedef alınması" kınanan açıklamada, bu saldırıların, "cehalet kültürünü yaymak ve Filistinlileri bilimin yolundan alıkoymak amacıyla, bu çatışmanın başlangıcından bu yana hiç durmayan eski ve sistematik bir bağlamda" gerçekleştirildiği aktarıldı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi istatistiklerine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başından bu yana yaklaşık 95 okul ve üniversiteyi tamamen, 295 okul ve üniversiteyi ise kısmen yok etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.