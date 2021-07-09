Euro
10.28
Dolar
8.68
BIST 100
1,375.21
Altın
1,802.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Dikmen Hakimevi’nde bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bosna Hersek'te Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılı dolayısıyla İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisinde bu ülkede Türk gençlerine eğitim verecek.

Lejla Biogradlija,Sanela Crnovrsanin   | 09.07.2021
YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi

Saraybosna

YTB'den yapılan açıklamaya göre, her yıl yurt dışında üniversite eğitimi gören Türk vatandaşı-mavi kart sahibi öğrencilere ve genç hukukçulara yönelik düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı ile Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan uluslararası öğrencilere, Soykırım Akademisinde 9-16 Temmuz'da eğitim verilecek.

Avrupa’nın yedi farklı ülkesinde hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüten 28 Türk gencinin başkent Saraybosna'da eğitim alacağına işaret edilen açıklamada, eğitim kapsamında insan hakları, İslam karşıtlığı, savaş suçları ve insan haklarının korunmasına yönelik birçok konunun ele alınacağı vurgulandı.

Açıklamada, 7 uluslararası öğrencinin de Srebrenitsa Anma Merkezi tarafından düzenlenecek Soykırım Akademisinde eğitimler alacağı ifade edildi. Akademi programına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Katılımcılar programın ilk gününde Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen Barış Yürüyüşü'nün son etabına katılıp Potoçari Anıt Mezarlığına yürüyecek. İkinci gün ise Srebrenitsa'da cenaze törenine katılacaklar."

İnsan Hakları Eğitim Programına ilişkin 12 Temmuz'da Saraybosna'da açılış resepsiyonu düzenleneceği belirtilen açıklamada, programa YTB Başkanı Abdullah Eren'in de katılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Sağlık Bakanlığınca aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor

Benzer haberler

YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi

YTB'den Bosna Hersek'te İnsan Hakları Eğitim Programı ve Soykırım Akademisi

Bu yıl toprağa verilecek Srebrenitsa kurbanlarının mezarları kazılıyor

Srebrenitsa'daki soykırımın 16 yaşındaki kurbanı 26 yıl sonra birkaç kemik kalıntısıyla defnedilecek

Soykırımı yaşayan Srebrenitsa, bugün hayalet kent olarak ayakta kalmaya çalışıyor

Soykırımı yaşayan Srebrenitsa, bugün hayalet kent olarak ayakta kalmaya çalışıyor
Ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' başladı

Ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' başladı
Türk Kızılay, Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılanlara gıda dağıtacak

Türk Kızılay, Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılanlara gıda dağıtacak