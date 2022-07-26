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Dünya

YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenledi.

Selen Temizer   | 26.07.2022
YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

Brüksel

Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi binalarının önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, çevreden geçenlere Türkiye'yi karalamaya çalıştıkları ifadeleri içeren bildiriler dağıttı.

YPG/PKK yandaşları, terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı destekleyen sloganlar attı.


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