Dolar
17.85
Euro
18.10
Altın
1,721.22
ETH/USDT
1,388.60
BTC/USDT
20,971.00
BIST 100
2,546.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde birçoğu Polonyalı olmak üzere 40'tan fazla yabancı paralı savaşçının, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 26.07.2022
Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi

Moskova

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da savaştaki eylemleri ile ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinivka yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un birliklerinin geçici olarak bulunduğu merkeze yönelik havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle düzenlenen saldırıda, birçoğu Polonyalı olmak üzere 40'tan fazla yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusunun 59. Motorlu Piyade Tugayının topçu taburuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini aktararak, saldırı sonucu söz konusu taburun yüzde 70’inin kayba uğradığını ileri sürdü.

Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarının Rus hava ve uzay kuvvetlerince vurulduğunu ve böylece 70'ten fazla askeri depo ve mühimmat deposunun imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 8 yönetim merkezi, "Osa-Akm" uçaksavar füze fırlatıcı sistemi, ABD üretimli radar istasyonu, 8 mühimmat deposu, "Uragan" çok namlulu roketatar ve "Giatsint-B" obüs sisteminin bataryalarının imha edildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov ayrıca Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracının Rusya hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 1613 insansız hava aracı, 358 hava savunma füze sistemi, 4 bin 162 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 201 obüs ve havan topu, 4 bin 481 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı
'Demir Yumruk' operasyonunda kayyum atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile telefonda görüştü
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor

Rusya, Avrupa petrol piyasasındaki kayıplarını Çin ve Hindistan ile telafi ediyor

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

AB ülkeleri doğal gaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı

Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi

Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi
Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak

Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak
Kremlin Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu

Kremlin Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu