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Dünya, Koronavirüs

Yeni tip koronavirüs İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin’den sonra en fazla yayıldığı ve en çok can aldığı İtalya’da, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının "yaşlı" ve "en az bir patolojik sıkıntısı bulunan kişiler" olduğu belirtildi.

Barış Seçkin   | 13.03.2020
Yeni tip koronavirüs İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor

Roma

Ülkede, son 3 haftadır yaşanan Kovid-19 acil durumu, yaşlı nüfusu çok olan İtalya’ya ağır bir bedel ödetiyor. 

AA muhabiri, Kovid-19’un İtalya'da en çok etki ettiği yaş gruplarını derledi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Japonya’dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs, şimdiye kadar 1016 kişinin hayatına mal oldu.

Sivil Savunma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, acil durumun baş gösterdiği son üç haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 2’sini 50-59 yaş grubundakiler, buna karşılık yüzde 98’lik bölümünü ise 68 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor.

Söz konusu yüzde 98’lik kesimin yüzde 67'sinin ise "önceden başka patolojik sıkıntıları bulunduğu" belirtiliyor.

Risk grubunda "yaşlılar" yer alıyor

BM verilerine göre İtalya nüfusunun yüzde 23'lük kesimini oluşturan 65 yaş üstündekiler, yeni tip koronavirüs riskiyle en çok karşı karşıya bulunan yaş grubu olarak ön plana çıkıyor.

Ülkede mevcut durumda ve söz konusu veriler ışığında, en fazla yaşlıların Kovid-19 için risk grubunda olduğu dikkati çekiyor.

Başbakan Giuseppe Conte de daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele ederken "Büyüklerimizi korumalıyız" diyerek, yaşlıları korumaları gerektiğini ifade etmişti.

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