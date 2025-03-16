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Dünya

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Shukri Hussein, Hamdi Yıldız, Mohammed Sameai, Halime Afra Aksoy, Mohammed Sameai, Ömer Erdem  | 16.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Sana

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'nin uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde ABD'nin Yemen'e 47 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Bu saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirttiği saldırıya ilişkin Seri, şu ifadeleri kullandı:

"Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve savaş gemilerini, 18 balistik ve seyir füzesi ile bir İHA'yla hedef aldık."

Seri, Husilerin, Yemen'i hedef alan saldırıya karşılık Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin tümünü hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin devam edeceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulamayı ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engellemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Husilerin lideri el-Husi: Saldırılara devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemeler ABD'yi de kapsayacak

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.

Husi, ABD ordusunun denizi savaş alanına dönüştürmesinin uluslararası seyrüseferi etkilediğini vurgulayarak, denizcilikte kimin tehlike oluşturduğunu bilmenin devletlerin görevi olduğunu ifade etti.

"ABD’nin 2 hava saldırısı İsrail gemisinin komuta kabinini hedef aldı"

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, ABD’nin alıkonulan İsrail gemisi "Galaxy Leader"in komuta kabinini hedef aldığını aktardı.

Husiler, saldırıya ilişkin başka detay vermezken, ABD veya İsrail tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi’nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam’ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz’in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.

Yemen’e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

"Saldırılara misilleme devam edecek"

Seri, ABD’nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.

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