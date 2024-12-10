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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Dünya

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'de askeri hedefleri vurduk

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'e ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu.

Mohammed Sameai, Hamdi Yıldız  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'de askeri hedefleri vurduk

Sana

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı askeri kuvvetlerin nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Seri, açıklamasında, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Deniz kuvvetleri, insansız hava kuvvetleri ve (Husilere ait) füze gücü, Cibuti limanından ayrılan 3 Amerikan ikmal gemisini ve Aden Körfezi'nde 2 destroyeri hedef almıştır."

Seri, Cibuti'den ayrılan gemilerin daha önce Yemen'e saldırı düzenlediğini kaydetti.

Ayrıca İsrail'in Yafa kenti ve Askalan şehirlerinde iki ayrı noktada bulunan iki askeri hedefe yönelik operasyon düzenlendiğini dile getiren Seri, söz konusu operasyonun silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini vurguladı.

Seri, açıklamasında saldırıların sonuçlarına dair bilgi vermedi.

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