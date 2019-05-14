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Dünya

Yemen sınırında 1 Suudi asker hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde 1 Suudi asker hayatını kaybetti.

Gülşen Topçu   | 14.05.2019
Yemen sınırında 1 Suudi asker hayatını kaybetti

Riyad

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde 1 Suudi asker hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Yemen sınırında görev başındayken hayatını kaybeden askerin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Haberde, askerin ne zaman ve nasıl öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırında zaman zaman Husilerle çatışmalar yaşanıyor.

SPA 1 Mayıs'taki haberinde, İçişleri Bakanlığı'nın, Necran bölgesini güvenlik açısından güçlendirmek için çalışmalara başladığını, bu kapsamda sınıra takviye kuvvet gönderildiğini duyurmuştu.

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