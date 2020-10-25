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Dünya

Suudi Arabistan’dan İslam'ı hedef alan Fransa'ya destek

Suudi Arabistan merkezli Dünya Müslüman Birliği, Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya çağırıyor.

Alaattin Doğru   | 25.10.2020
Suudi Arabistan’dan İslam'ı hedef alan Fransa'ya destek

Paris

Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa’da İslam’ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki gösterirken; Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 2 Ekim’de, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele adı altında "Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarının yanı sıra Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan’da karşılık buldu.

Müslümanlar, bulundukları ülkelerin yasalarını sorgulamasın

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron’un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC’ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırdı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakınlığıyla tanınan ve dini konulardaki danışmanlarından olan el-İsa, Müslümanlardan bulundukları ülkelerin uygulamalarını, yasalarını ve kurumlarını sorgulamamalarını isteyerek, bu uygulamaların yasa ve kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarını temin ettiğini, sosyal uyumu güçlendirdiğini ileri sürdü.

El-İsa, bu ülkelerde yaşayan Müslümanlara, dini ibadetlerini yasal çerçevelere saygı duyarak yerine getirmesini tavsiye ederken, dışarıdan gelen imamların kendi kültürlerini dinin parçası gibi gördüğü iddiasıyla, görev yaptıkları ülkelerde yetişmesi gerektiğini savundu.

Fransız yetkililere tam güven

Rabıta’nın resmi Twitter hesabında, "ayrılıkçılık" etiketiyle çok sayıda mesaj ve açıklama paylaşıldı. 

Açıklamalarda, el-İsa’nın "tüm şiddet ve aşırıcılık şekillerini sonlandırmak için gerekli çabaları göstereceklerine dair Fransız yetkililere tam güvenini" bildirmesiyle, "Fransız milletinin, güvenlik ve istikrarına zarar verebilecek her şeye karşı birleşerek gücünü göstermesi" ifadeleri dikkati çekti.

Rabıta Genel Sekreteri'nin, ayrılıkçılığın kapalı bir akıl, kalp ve gözlerin sonucu olduğu ile Rabıta'nın daha barışçıl bir dünya için açık olmayı ve inançlar arası diyaloğu teşvik ettiği yönündeki mesajları da "Fransız hükümetinin, İslam'ı hedefe koyduğu ayrılıkçı fikirlerle mücadele programına destek" olarak yorumlandı.

El-İsa, 2019’da Fransa’ya yaptığı ziyarette, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun merkezini gezmek istemiş, provokasyon olarak görüleceği gerekçesiyle talebi reddedilmişti.

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