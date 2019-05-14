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Dünya

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: İsrail Arapların kendi iç meşguliyetlerinden cesaret alıyor

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Arap ülkelerinin kendi iç meseleleriyle meşgul olmalarının, İsrail'i Filistinlilere yönelik ihlallerini artırma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Khalid Mejdoub,Gülşen Topçu   | 14.05.2019
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: İsrail Arapların kendi iç meşguliyetlerinden cesaret alıyor

Rabat

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Arap ülkelerinin kendi iç meseleleriyle meşgul olmalarının, İsrail'i Filistinlilere yönelik ihlallerini artırma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki koalisyon hükümetinin yarı dönem eylem planı bilançosunu sunmak üzere mecliste gerçekleşen oturumdaki konuşmasında, "İsrail, Arapların kendi iç meseleleriyle meşgul olmalarından cesaret alarak Filistinlilere yönelik ihlallerini daha da artırdı. Bu ihlallerin sonuncusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskındı." dedi.

Ülkenin iç meselelerine de değinen Osmani, Fas'ın demokrasiye bağlı kalması sayesinde ilerleme kaydettiğini, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı ve çoğulcu bir politika izlenmesi nedeniyle Fas'ın bölgede örnek ülke haline geldiğini kaydetti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtmişti.

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